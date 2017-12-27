Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artarak 390,54 puana yükseldi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 7.620,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 5.368,84 puana ulaştı.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 13.070,02 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 22.201,27 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 10.165,20 puana indi.



Avro/dolar paritesi (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,33'lük artışla 1,1897 seviyelerinde bulunuyor.