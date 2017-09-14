Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,12 artarak 381,79 puana ulaştı.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 5.225,20 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 22.281,14 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 değer kaybederek 7.295,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 12.540,45 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,10 azalarak 10.361,10 puana indi.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,07'lik düşüşle 1,1876 seviyelerinde bulunuyor.