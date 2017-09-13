Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 381,34 puana düştü.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 12.553,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 5.217,59 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,34 artarak 10.371,00 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 7.379,70 puana geriledi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 22.233,30 puanda sabit kaldı.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,66'lık düşüşle 1,1886 seviyelerinde bulunuyor.