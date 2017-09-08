Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com