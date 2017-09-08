Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 artarak 375,51 puana ulaştı.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 yükselerek 12.303,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 21.776,66 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 artışla 10.129,60 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 7.377,60 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,02 gerileyerek 5.113,49 puana düştü.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,10'luk artışla 1,2033 seviyelerinde bulunuyor.