Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artarak 374,95 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 7.396,98 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 yükselerek 12.296,63 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artarak 5.114,62 puana ulaştı.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek 21.722,51 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 10.124,90 puana düştü.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,78'lik artışla 1,2008 seviyelerinde bulunuyor.