Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artışla 462 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,25 yükselişle 15.125 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 7.534 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 6.957 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 8.566 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,55 kayıpla 26.455 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, cuma günü 1,1485 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1,1450'den alıcı buluyor.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna geriliminin gündemdeki yerini koruduğunu, ayrıca tahvil piyasalarının seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Bu arada bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.