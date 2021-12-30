Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artışla 488 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.854 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 7.409, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalışla 7.158 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,08 üzerinde 27.367 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,1310 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan vakaların risk iştahını düşürmesiyle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin de risk unsuru olarak varlık fiyatlarını etkilediğini kaydeden analistler, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılması planlanan telefon görüşmesinden çıkacak sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Öte yandan, bugün İngiltere'de açıklanan makroekonomik verilere göre konut fiyat endeksi aylık yüzde 1 yıllık yüzde 10,4 artışla beklentileri geride bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini vurguladı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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