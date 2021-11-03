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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 480,05 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 15.946 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalışla 7.270 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.933 puanda ve İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 27.229 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1587 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti. Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini aktaran analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin olduğunu kaydeden analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmasının da takip edileceğini ifade etti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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