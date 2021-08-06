Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 469,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,10 yükselerek 15.558 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 7.108 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 8.809 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 6.769 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 artışla 25.673 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,09 azalarak 1,1826 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, karışık gelen makroekonomik veri setinin ardından delta varyantının ekonomilere etkisinin ölçümlenmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu belirterek, veri öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi haziranda yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Tuğba Özay Şevval Şahin
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Sergen Yalçın Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:39:52. #1.15#

title