Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladıAçılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kabıyla 456,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 15.589 puan oldu.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kabıyla 456,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 15.589 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.092 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 9.062 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 azalışla 6.595 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 primle 25.30 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1935 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı konusunda verdiği mesajların güvercin algılandığını ve pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ile Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in yapacağı açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,63'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
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