Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 452,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 15.659 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.083 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 9.069 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalışla 6.506 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 25.657 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,2157 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,2 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe gerçekleştireceği para politikası toplantısının bu haftanın en önemli gündemi olduğunu kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde, haziran ayı yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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