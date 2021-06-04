Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artışla 451,58 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 15.670 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 7.059 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 9.133 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 6.506 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 25.497 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 1,2110 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerdeki toparlanmaya karşın artan enflasyonist baskılar ve ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceği endişesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, Avro Bölgesi'nde nisan ayı perakende satışlar ve ABD'de nisan ayı fabrika siparişleri verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk