Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 439,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,41 değer kaybederek 15.169 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artışla 7.014 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 8.937 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,24 primle 6.322 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 azalarak 24.386 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 1,2012 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesi ve bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,62'nin üzerine çıkmasının pay piyasalarındaki risk iştahını törpülediğini bildirdi.

Bugün İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, İngiltere'nin ev sahipliğinde bugün başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan gelecek??????? açıklamaların da gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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