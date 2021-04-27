Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 artarak 440,32 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,04 değer kazanarak 15.302 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.966 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 8.673 puanda, Fransa'da CAC 40 yatay seyirle 6.270 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 24.453 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 1,2068 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin pay piyasalarını sektör bazında güçlü bir şekilde etkilemeye devam ettiğini belirterek, ABD ve Almanya'nın 10 yıllık faizleri ile dolar endeksinin sınırlı bir şekilde yükseldiğini kaydetti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı
Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 10:55:39. #1.15#

title