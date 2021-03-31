Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 azalışla 430,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 15.002 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 6.749 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 6.083 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 8.638 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 primle 24.767 puanda bulunuyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da işsizlik oranı martta yüzde 6 oldu. İngiltere'de ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 1,3 artarak beklentileri aştı. İngiltere ekonomisi 4. çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 7,3 daraldı.

Analistler, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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