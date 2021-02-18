Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 416 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.934 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.706 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.770 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.149 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 23.227 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,2065 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı aşıların yan etkileri olduğuna ilişkin açıklamalar ve emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskılar oluşturabileceği endişesiyle Avrupa borsalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün ABD'de ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan