Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı Avrupa borsaları, dünkü yükselişin ardından yeni güne karışık başladı.

Avrupa borsaları, dünkü yükselişin ardından yeni güne karışık başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 370,70 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 12.911 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.283 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.025 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 20.211 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 6.169 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1,1738 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilime karşılık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ile İngiltere'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4, yıllık bazda 21,7 daralırken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 9,3 arttı.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: AA