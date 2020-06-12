Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 353 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşerek 6.063 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 11.946 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.304 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 4.820 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.854 puan oldu.

Avro/dolar paritesi riskten kaçan yatırımcıların dolara talebindeki artışın etkisiyle dün sert düşmesinin ardından, bugün yüzde 0,1 kazançla 1,1310, sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2600 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün yüzde 4'ü aşan düşüşler kaydeden Avrupa borsalarında bugün tepki alımlarının etkili olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ekonomiye yönelik beklentilerdeki zayıflığın risk iştahını negatif yönde etkilediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü söyleyen analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA