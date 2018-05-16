Avrupa Borsaları Karışık Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artışla 393,21 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.567,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 kazançla 12.996,33 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,15'lik artışla 7.734,20 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,33'lik kayıpla 23.734,22 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 azalışla 10.111,00 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 1,1793 seviyelerinde bulunuyor.