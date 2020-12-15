Avrupa borsaları karışık açıldı
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Avrupa borsaları karışık açıldı

15.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:50
Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsaları, birçok ülkede kısıtlamaların başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle, yeni güne genellikle ekside açıldı.

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsaları, birçok ülkede kısıtlamaların başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle, yeni güne genellikle ekside açıldı. Bununla birlikte, Frankfurt ve Paris borsaları ilk 10 dakikalık işlemlerin ardından artıya geçti.

Açılıştan önce açıklanan veriler, Avrupa Birliği ile ayrılma görüşmelerini sürdüren Birleşik Krallık'ta işsizliğin Ekim döneminde işsizliğin yüzde 4.9'a yükseldiğini gösterdi.

Frankfurt'ta DAX Endeksi günün başında yatay hareket etti ve Volkswagen'in yüzde 2.21 yükselmesiyle yüzde 0.08 artıya geçti. Paris'te CAC Endeksi, işlemin ilk dakikasında yüzde 0.11 düştü ancak daha sonra toparlanarak yüzde 0.17 artıya geçti. Londra'da FTSE 100 Endeksi de, Rolls-Royce hisselerindeki yüzde 2.65'lik düşüşün de etsikiyle yüzde 0.11 eksideydi.Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 düşüşle 1.21395 düzeyine gerilerken, sterlin dolar karşısında 1.33278 düzeyinde yatay işlem gördü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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