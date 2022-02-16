Avrupa borsaları jeopolitik risklere yönelik endişelerin devam etmesiyle düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurmasına rağmen jeopolitik risklere ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 düşerek 467,23 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21'lik değer kaybı ile 6.964,98 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalarak 7.603,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 15.396,07 puana geriledi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde olarak değişmeyerek 26.969,32 puandan günü tamamladı.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygularsa Avrupa'da enerji fiyatlarının artabileceği beklentisiyle ortalama yüzde 1,6 artış gösterirken, telekom şirketlerinin hisseleri ise ortalama yüzde 1,15 değer kaybetti.

Endekslerdeki düşüşte, Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmasına Batılı ülkelerin "şüpheyle" yaklaşması etkili oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,137 seviyelerinden işlem görüyor.