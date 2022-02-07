Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları günü İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.
Avrupa'da piyasalar haftanın ilk işlem gününde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) artan enflasyon baskısı karşısında politika faizini sabit tutmak yönündeki kararını sindirdi.
ECB Başkanı Christine Lagarde, kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu, enflasyonun büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyelerde seyredeceğini söyledi.
ECB geçen haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemiş, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 465,28 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.573,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 15.260,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83'lük artışla 7.009,25 puana yükseldi.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03'lük düşüşle 26.328,93 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,22'lik düşüşle 1,142 seviyelerinden işlem görüyor.