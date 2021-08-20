Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,33 artışla 468,8 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.087,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 15.808,04 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 6.626,11 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,04'lük düşüşle 25.918,27 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,17 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, küresel para politikaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantı ve Çin'in yeni kişisel verileri koruma kanunu gibi konulara odaklandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 19:32:35. #1.14#

title