Avrupa Borsaları İtalya Hariç Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, İtalya'da artan politik belirsizliğe rağmen günü, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç, yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 yükselerek 370,87 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer artarak 5.136,58 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,49 yükselerek 12.090,87 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.115,98 seviyesinde tamamladı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,42 azalarak 21.819,91 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.27 itibarıyla yüzde 0,15'lik yükselişle 1,2334 seviyelerinde işlem görüyor.