Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artışla 7.029 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 9.207 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.394 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 24.848 puanda bulunuyor. Almanya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 1,2193 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, özellikle tahvil piyasasındaki sakin seyirle risk algısındaki iyileşmenin, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Yeni haftada açıklanacak makroekonomik verilerin gündemin odağında yer alacağını ifade eden analistler, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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