Avrupa borsaları, İtalya hariç günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları, İtalya hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, İtalya hariç günü düşüşle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyonda sert yükseliş endişeleri sebebiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyonda sert yükseliş endişeleri sebebiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

ABD'de, nisanda tüketici fiyatları endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artması sonrasında yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle Avrupa borsaları günü, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle sonlandırdı.

ABD'de yıllık bazda enflasyon nisan ayında 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükselmişti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 değer kaybederek 442,29 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalarak 7.032,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 düşerek 15.396,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 6.367,35 puana geriledi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarak 24.862,68 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 1,215 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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