Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.
10.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:26
Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 azalarak günü 367,48 puandan tamamladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalarak 5.023,93 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 düşüşle 13,208,89 seviyesinden kapattı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,16'lik düşüşle 6.003,32 seviyesinden tamamladı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 artarak 19.820,22 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,59 artarak 1,187 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA