Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com