Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 azalışla 459,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,09 değer kaybıyla 15.775 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 7.099 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 8.661 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.554 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 25.210 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 1,1789 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından küresel risk iştahının azaldığını bildirdi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de TÜFE haziranda aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 artarak beklentileri aştı. Ülkede çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 2,3 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk