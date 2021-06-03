Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 azalarak 450,60 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,15 değer kazanarak 15.579 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 azalışla 7.059 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 9.159 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 azalarak 6.514 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 primle 25.402 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybıyla 1,2185 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişleme konusunda atacağı adımların yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkilileri ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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