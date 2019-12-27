Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle kapandı
Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,21 artışla 419,74 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.644,90 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 13.337,11 puana ve Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.037,39 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,59 değer kaybederek 23.757,60 puan seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,74'lük artışla 1,1177 seviyelerinde bulunuyor.