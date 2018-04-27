Avrupa Borsaları İtalya Dışında Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, İtalya hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 384,64 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09'luk kazançla 7.502,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artışla 12.580,87 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,23 değer kazanarak 10.925,40 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,54 artarak 5.483,19 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,47'lik azalışla 23.927,61 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 1,2107 seviyelerinde bulunuyor.