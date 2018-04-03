Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü, İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 azalışla 369,07 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 7.030,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 5.152,12 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78 düşerek 12.002,45 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,53 azalarak 9.549,60 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,44 değer kazanarak 22.510,33 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.29 itibarıyla yüzde 0,28'lik azalışla 1,2268 seviyelerinde bulunuyor.