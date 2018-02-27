Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 azalışla 382,36 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 7.282,45 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 12.490,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederek 5.343,93 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 azalarak 9.900,20 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,08 değer kazanarak 22.724,46 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,74'lük düşüşle 1,2225 seviyelerinde bulunuyor.