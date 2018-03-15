Avrupa Borsaları İspanya Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü İspanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artarak 376,88 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artarak 7.139,76 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazanarak 12.345,56 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselerek 5.267,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,16 artışla 22.713,47 puana ulaştı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybederek 9.684,20 puan seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.24 itibarıyla yüzde 0,36'lık düşüşle 1,2321 seviyelerinde bulunuyor.