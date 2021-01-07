Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 408 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artışla 6.887 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 13.970 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 5.660 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 8.338 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artarak 22.786 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2310 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi, ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları, kasım ayı dış ticaret dengesi ve aralık ayı ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu