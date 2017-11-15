Avrupa Borsaları İspanya Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları İspanya dışında günü düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 azalışla 381,96 puana geriledi.



Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,44 azalarak 12.976,37 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 düşerek 7.372,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kaybederek 22.158,88 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,27 gerileyerek 5.301,25 puana indi.



İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,24 yükselişle 10.013,90 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,01'lik azalışla 1,1795 seviyelerinde bulunuyor.