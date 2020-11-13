Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı

13.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:35
Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalarak 383,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 13.011 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 6.282,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.345,2 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.801,50 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.738,00 puanda bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin artan endişeler ve ekonomilerdeki toparlanmanın nasıl devam edeceği yönündeki soru işaretlerinin pay piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, bugün Avro Bölgesinde büyüme ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

İlgili Haberler

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 476 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 476 liradan işlem görüyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 513 liradan işlem görüyor
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 513 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Kamala Harris Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Madonna Hazar Ergüçlü Yıldız Kenter Dilan Çiçek Deniz
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Domagoj Vida Nacer Chadli Eddie Newton
Daha Fazla Ölü Kaza Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:39:45. #1.14#
title