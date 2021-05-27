Avrupa borsaları İngiltere ve Almanya hariç yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları İngiltere ve Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere ve Almanya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, ABD'de beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurularının ardından günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurularının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artışla 446,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 7.019,67 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 15.406,73 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,69'luk artışla 6.435,71 puana yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 artarak 25.056,19 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,016 değer kaybederek 1,219 seviyelerinden işlem gördü.

ABD'de bugün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin beklenenden fazla düşüş göstermesi Avrupa borsalarını da pozitif etkiledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 22 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin kişi azalarak 406 bine gerilerken, söz konusu veri iş gücü piyasasındaki toparlanmanın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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