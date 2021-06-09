Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirde 454,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 15.659 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.066 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 9.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 6.559 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 25.842 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 1,2178 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ihracat nisanda yüzde 0,3 artarken, ithalat ise yüzde 1,7 azalarak beklentilerin altında kaldı. Almanya'nın dış ticaret fazlası da aynı dönemde 15,9 milyar avroya yükselse de tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonların piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağladığını belirterek, enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise baskı unsuru olduğunu kaydetti.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var
Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var
Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu
Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:57:29. #1.16#

title