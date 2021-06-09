Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirde 454,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 15.659 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.066 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 9.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 6.559 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 25.842 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 1,2178 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ihracat nisanda yüzde 0,3 artarken, ithalat ise yüzde 1,7 azalarak beklentilerin altında kaldı. Almanya'nın dış ticaret fazlası da aynı dönemde 15,9 milyar avroya yükselse de tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonların piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağladığını belirterek, enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise baskı unsuru olduğunu kaydetti.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip