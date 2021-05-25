Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 artarak 446,60 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,71 değer kazanarak 15.547 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalışla 7.045 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 9.218 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 artarak 6.413 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 24.953 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 1,2261 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif beklentiler ve artış eğilimindeki emtia fiyatlarının, enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olduğunu ancak pay piyasalarının pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti.

Bugün açıklanacak ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere hareketlenen veri takviminin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da takip edileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH de tahminlerin üzerinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 azaldı. Beklentiler, GSYH'nin yıllık yüzde 3,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH'nin ise yüzde 1,7 azalması yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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