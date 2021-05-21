Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 artarak 442,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,25 değer kazanarak 15.404 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.995 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 9.128 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artarak 6.371 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 primle 24.811 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1,2215 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası para politikası sıkılaştırmasının zamanlamasına ilişkin yönlendirmelerin risk iştahını belirleyen temel faktör olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda bugün Fed San Francisco Şubesi Başkanı Mary Daly, Fed Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, Fed Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin ve Fed Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın yapacağı değerlendirmelerin öneminin arttığını belirten analistler, ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları ve Avro Grubu ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanlarının toplantısının da takip edileceğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, Almanya'da 64,0 ile beklentilerin altında kalırken, Avro Bölgesi'nde 62,9'dan 62,8'e geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Altının gram fiyatı 505 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 505 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
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