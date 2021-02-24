Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

24.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:42
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 artışla 412,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 13.938 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 azalışla 6.585 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 5.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 8.279 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 primle 23.012 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,2163 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam Senato'daki sunumunun ardından enflasyon endişelerinin azalmasıyla pay piyasalarının güne alıcılı başladığını bildirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede GSYH, 2019'un aynı çeyreğine göre ise yüzde 3,7 daraldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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