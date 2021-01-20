Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

20.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:36
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 409,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 13.860 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.702 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 5.612 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 8.200 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 22.551 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,16 artışla 1,2145 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senatonun Finans Komitesinde yaptığı sunumun ardından piyasalardaki destek paketi beklentilerinin arttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan sıkı tedbirlerin de gündemin odağında olmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD'de açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğunu belirten analistler, bugün ABD'deki yemin töreni ve Joe Biden'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nin enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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