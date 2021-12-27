Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla 485,49 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 15.835,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 27.231,2 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 7.140,39 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik düşüşle 7.372,1 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,133 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.
AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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