Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 artışla 467,5 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 artarak 15.643,97 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,41 yükselerek 26.081,13 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 6.701,98 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07'lik düşüşle 7.078,35 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,46 değer kazanarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasında değişikliğe gitmemesini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesini olumlu karşıladı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu

TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Oğuzhan Koç Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mustafa Denizli Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:30:22. #1.17#