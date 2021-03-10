Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

10.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:51
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, piyasaların yakından takip ettiği ABD'deki enflasyon verisinin beklentiler seviyesinde gelmesi ile günü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, piyasaların yakından takip ettiği ABD'deki enflasyon verisinin beklentiler seviyesinde gelmesi ile günü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 artışla 422,11 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 14.540,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11'lik artışla 5.990,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46'lık yükselişle 23.925,96 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 azalarak 6.725,6 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yerinde seyrederek 1,19 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artış gösterdi.

Beklentiler dahilinde gerçekleşen ABD şubat ayı enflasyonun piyasalardaki endişeleri yatıştırmasıyla endeksler pozitif bir seyir izledi.

ABD'deki ekonomik destek paketi iyimserliği de piyasalardaki pozitif havayı desteklemeye devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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