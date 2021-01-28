Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

28.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:38
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 403,39 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artarak 13.665,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 yükselerek 21.916,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 5.510,52 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,63 azalarak 6.526,15 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.33 itibarıyla yüzde 0,12'lik artışla 1,21 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, aşılamadaki tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar şirketlerin bilançolarına odaklanarak alım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Arda Turan Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 20:38:32. #1.14#
title