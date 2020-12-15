Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların odağında olan Brüksel ile Londra arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması görüşmelerinde halen bazı kritik konularda anlaşma sağlanamamasıyla İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların odağında olan Brüksel ile Londra arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması görüşmelerinde halen bazı kritik konularda anlaşma sağlanamamasıyla İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 392,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 azalarak 6.513,32 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 13.362,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05'lik artışla 5.530,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81'lik yükselişle 21.935,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.38 itibarıyla yüzde 0,13 değer kazanarak 1,216 seviyelerinden işlem gördü.

Noel tatili öncesi artan Kovid-19 kısıtlamaları ve Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik İngiltere ile AB arasında devam eden müzakereler piyasaların odağındaki yerini korudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş